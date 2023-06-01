Гаджиев: «Родина» серьезно добавила, но «Енисей» будет более серьезным соперником в «стыках»

Бывший главный тренер «Волги» и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предположил, какие могут быть последствия для «Пари НН» в случае вылета из РПЛ.

«Вылет из РПЛ станет серьезным ударом для любой команды. Никому не хочется вылетать. Тем более тем, кто получил право на проведение чемпионата мира и построил стадионы. Хотелось бы, чтобы в этих городах образовывались центры. Понятно, что Нижний Новгород ближе к хоккею. Я работал не только там, но и в Самаре — куда более футбольном городе. Мы это видим по посещаемости матчей. Там более глубокие традиции. Тем не менее считаю, что и в Нижнем Новгороде футбол продвинулся», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Также он ответил на вопрос, с какой командой лучше сыграть «Пари НН» в случае попадания в «стыки»: «Енисеем» или «Родиной».

«Родина» серьезно добавила в последней трети чемпионата, но не могу сказать, что она будет более сложным соперником, чем «Енисей», — добавил специалист.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 29 туров. В заключительном туре РПЛ клуб из Нижнего Новгорода сыграет с «Химками». Матч пройдет 3 июня.