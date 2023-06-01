Источник: «Оренбург» подписал аргентинского хавбека Томаса Муро

«Оренбург» подписал аргентинского полузащитника «Химнасии» Томаса Муро, сообщает журналист Сесар Луис Мело в соцсетях.

По информации источника, контракт рассчитан до 2026 года, у российской команды будет только 50% прав на игрока.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец сыграл за «Химнасию» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.