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11 февраля, 15:17

Лука Джорджевич: «Нет обиды на «Сочи». Но жалко, что все закончилось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Черногорский нападающий Лука Джорджевич признался, что не держит зла на «Сочи».

«Нет, обид нет. Но жалко, что все закончилось не так, как я хотел. Впрочем, это футбол», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Ранее футболист рассказал, что узнал об уходе из клуба во время зимней паузы. Ему сообщили по телефону, что не нуждаются в его услугах.

В текущем сезоне Джорджевич провел за «Сочи» 14 матчей, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. 29-летний футболист сообщил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии в клубе «Абха».

Источник: РБ Спорт
Лука Джорджевич
ФК Сочи
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
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8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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