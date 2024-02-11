Лука Джорджевич: «Нет обиды на «Сочи». Но жалко, что все закончилось»

Черногорский нападающий Лука Джорджевич признался, что не держит зла на «Сочи».

«Нет, обид нет. Но жалко, что все закончилось не так, как я хотел. Впрочем, это футбол», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Ранее футболист рассказал, что узнал об уходе из клуба во время зимней паузы. Ему сообщили по телефону, что не нуждаются в его услугах.

В текущем сезоне Джорджевич провел за «Сочи» 14 матчей, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. 29-летний футболист сообщил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии в клубе «Абха».