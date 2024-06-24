Гаджиев: «Если от Джикии откажутся, махачкалинское «Динамо» готово рассмотреть его и на длительный срок»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном переходе защитника Георгия Джикии.
«На самом деле, я действительно разговаривал с Джикией, мы посмеялись. Когда я говорил о нем, то имел в виду, что Георгий еще может поиграть в ведущих клубах. Если бы Джикия согласился перейти в махачкалинское «Динамо», мы взяли бы его с распростертыми объятиями. Но, как говорят, картина Пупкина не может стоить, как картина Репина. У нас то же самое — классные игроки в наш бюджет не укладываются. Если такие футболисты, как Джикия, будут согласны играть в соответствии с нашими возможностями, то мы их возьмем.
Переход Джикии в махачкалинское «Динамо» возможен только в том случае, если большие клубы, на данный момент, от него откажутся, и наши интересы совпадут в том смысле, что мы поможем Георгию вернуть уровень. То есть на какой-то короткий промежуток времени, чтобы помочь вернуться в большой клуб. Мы готовы были бы и на длительный срок рассмотреть Джикию, потому что считаем, что он может еще несколько лет быть на уровне", — приводит слова Гаджиева Sport24.
Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 12 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.
Футболист покинул московский клуб по окончании сезона и стал свободным агентом.
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