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Масалитин: «Допускаю, что Даку покинет «Рубин» после оскорбления в адрес сербов»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил двухматчевую дисквалификацию форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку.

«Конечно, это наверняка были эмоции. Может быть, где-то что-то накипело, может, хотел себя показать, но не подумал. По приезду у Даку, естественно, состоится разговор с Рахимовым, руководством «Рубина» и ребятами, теми же сербами. Наверное, будут какие-то объяснения этому поступку.

Допускаю ли я, что сербы не примут Даку и он покинет «Рубин»? Конечно допускаю. Поэтому тут и должен состояться разговор с объяснениями. Ты находишься в одной команде с игроками из этой страны. Это не красит. А если будут такие отношения в команде, то понятно, что в команде будет разлад. Головной боли Даку добавилось", — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки после матча сборной Албании против Хорватии (2:2) во втором туре Евро-2024.

Даку не сыграет против сборной Испании в третьем туре и пропустит матч 1/8 финала турнира, если Албания сумеет выйти из группы.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11799089-masalitin-dopuskayu-chto-daku-pokinet-rubin-posle-oskorbleniya-v-adres-serbov.html
Валерий Масалитин
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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