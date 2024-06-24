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Вратарь Ханкич проходит медосмотр перед переходом в «Ростов»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь болгарского «Ботева» Хидайет Ханкич прибыл в расположение «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, 29-летний босниец проходит медосмотр перед заключением договора. Ожидается, что трансфер обойдется ростовчанам в 100 тысяч евро.

В минувшем сезоне Ханкич провел 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-hankich-prohodit-medosmotr-pered-perehodom-v-rostov/
ФК Ботев
ФК Ростов
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