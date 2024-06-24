Вратарь Ханкич проходит медосмотр перед переходом в «Ростов»

Вратарь болгарского «Ботева» Хидайет Ханкич прибыл в расположение «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, 29-летний босниец проходит медосмотр перед заключением договора. Ожидается, что трансфер обойдется ростовчанам в 100 тысяч евро.

В минувшем сезоне Ханкич провел 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол.