Вратарь Ханкич проходит медосмотр перед переходом в «Ростов»
Вратарь болгарского «Ботева» Хидайет Ханкич прибыл в расположение «Ростова», сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, 29-летний босниец проходит медосмотр перед заключением договора. Ожидается, что трансфер обойдется ростовчанам в 100 тысяч евро.
В минувшем сезоне Ханкич провел 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
Новости