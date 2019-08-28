Гацкан вернулся к тренировкам в общей группе, Комбаров занимается индивидуально

«Крылья Советов» провели тренировку в рамках подготовки к матчу восьмого тура чемпионата России против «Динамо».

Занятие проходило на натуральном поле клубной базы и продолжалось около полутора часов. Тренировка включала в себя игру разминку, игру в квадраты и двух=сторонку.

К игре с «Динамо» готовятся все здоровые игроки, за исключением Тараса Бурлака, который проходит восстановление от повреждения. В общую группу вернулся Денис Якуба, прошедший полную реабилитацию после травмы. Также к тренировкам с командой приступил Геннадий Киселев, восстановившийся после болезни.

Александр Гацкан, пропустивший матч со «Спартаком» из-за повреждения, сейчас занимается в общей группе. Защитник «Крыльев» Владимир Полуяхтов в игре со «Спартаком» получил перелом носа, но полноценно готовится к матчу с «Динамо». Дмитрий Комбаров пока занимается по индивидуальной программе.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится 30 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020