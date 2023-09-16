«Балтика» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Балтика» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Маляров, Гассама, Осипов, Кузьмин, Гузина, Пряхин, Галоян, Фернандес, Радмановац.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Мелехин, Вахания, Чернов, Миронов, Глебов, Байрамян, Уткин, Мохеби, Голенков.

Матч пройдет на «Ростех Арене» (Калининград) и начнется в 21.15 по московскому времени.