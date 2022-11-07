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Гацкан считает, что «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан ответил на вопрос, сможет ли команда Валерия Карпина побороться за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

«Думаю, «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Гацкана.

Также он объяснил, в чем заключается феномен нынешнего «Ростова».

«Как я вижу, сейчас собралась настоящая, боеспособная команда. Такие ветераны, как Полоз, Байрамян, Песьяков, тот же Глебов, который давно в команде и знает все принципы Валерия Георгиевича. Плюс Комличенко, который уже давно себя зарекомендовал. Уткин — очень хорошее приобретение для «Ростова», их связка с Комличенко — топ. Они приносят команде очки. Очень хорошая команда. Есть молодежь, которая не портит картину», — добавил специалист.

На данный момент «Ростов» с 32 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gatskan-rostovu-po-silam-poborot-sya-za-chempionstvo-v-e-tom-sezone/
Александр Гацкан
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4
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5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
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 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
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 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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