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11 октября, 15:00

Габулов объяснил, почему Сафонов пропустил от Миронова в матче «Ростов» — «Краснодар»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«На протяжении всего первого тайма Сафонов совершал отличные сейвы. Справился с двумя ударами со штрафного в исполнении Уткина. Во втором случае (28-я минута) Сафонов успел быстро переместиться, толкнуться и вытащить мяч из «девятки».

При счете 3:2 в уже компенсированное время Матвей не позволил Полозу оформить дубль. При этом он изначально вышел слишком далеко, находился в полупозиции. Но молодец, быстро переключился и уже сыграл как защитник, сблокировал удар нападающего. Смутил форварда, сократив дистанцию.

Теперь о пропущенных голах. Первый — рикошет. Второй — пенальти. Тут все понятно. А третий...

В целом у вратаря была хорошая позиция, он закрывал ближний угол, контролировал дальний. Стойка у Матвея была неплохая, но немного высокая. Считаю, Сафонов в этом эпизоде принял неправильное решение. Почему? Голкипер вроде бы складывался как на мяч, который летел в сторону. Но мяч-то направлялся Мироновым под опорную ногу... А руки у Сафонова были расположены так, что они реагировали на мяч без подстраховки туловища.

Здесь нужно было либо реагировать немного вперед — на локти, либо складываться, подкашивая ногу, а руки ставить, скажем так, торцом — параллельно полю, в сторону. У Матвея, видимо, было два решения, поэтому мяч пробил руки и залетел в ближний угол.

Это просто технический брак. Такое случается. Ничего страшного не произошло. Не стоит забывать, сколько игр Матвей вытащил за счет своих самоотверженных действий.

Конечно, обидно, что эта ошибка стала результативной и не позволила «Краснодару» набрать очки. Но я бы больше претензий предъявлял Кайо, который сыграл бесшабашно, удалился, подвел свою команду.

Ни в коем случае не пытаюсь сейчас оправдать Сафонова. В сухом остатке — поражение. Но, повторюсь, это чисто технический брак, а не, допустим, проблемы с психологией. Иногда у голкипера все же есть право на ошибку", — сказал Габулов «СЭ».

«Ростов» занимает второе место с 25 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» — пятый с 21 баллом.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Краснодар
Матвей Сафонов. Почему так ошибся Сафонов? Недостаток Ломаева. Тонус Акинфеева. Экспертиза Габулова
Владимир Габулов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
2
5
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
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