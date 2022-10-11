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11 октября, 15:09

Агент считает, что Башич и Савич останутся в России до конца контрактов

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Агент Асхат Идризович считает, что ситуация в России не повлияет на желание полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича и хавбека «Торпедо» Игора Савича играть в РПЛ.

По его словам, боснийские футболисты не планируют уезжать из страны и приостанавливать контракты с клубами.

«Башич и Савич останутся в России до истечения срока своих контрактов. Отъезд в их планы не входит, они счастливы в своих клубах», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Савич провел 6 матчей за «Торпедо» и не отметился результативными действиями. На счету 20-летнего Башича 10 игр, 1 забитый мяч и 2 голевых паса.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bashich-i-savich-ostanutsya-v-rossii-do-kontsa-kontraktov/
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