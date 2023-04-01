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Агент Сафонов — о матче «Спартак» — «Ахмат»: «Для команды Абаскаля все довольно тревожно»

Агент Сафонов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ахматом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью «Спартака» с «Ахматом».

— «Спартак» наиграл на победу в матче с «Ахматом»?

— Да. Просто где-то подвела реализация, ну и шикарно сыграл Шелия. Кроме того, мне показалось, что все-таки в первом тайме надо было ставить пенальти в ворота гостей.

— Вы про эпизод с участием Семенова и Чернова?

— Да. про него. Думаю, там был фол. Но... Как говорится, я не на ВАРе сижу и не на наваре (улыбается). У нас арбитры по-разному трактуют одинаковые эпизоды. В итоге нулевая ничья. Игра забывается, а результат остается. Теперь красно-белые рискуют отпустить вперед и «Зенит», и «Ростов». А если ЦСКА завтра победит «Факел», то приблизится к красно-белым. Все довольно тревожно для команды Абаскаля. В таких встречах все-таки нужно дожимать и показывать характер. А рассказывать потом, что мы доминировали и все такое... «Динамо» тоже мячом владело, а как все закончилось?

Артем Дзюба. «Дзюба понимает, за что бьется. Йоканович со своим менталитетом не подходит «Динамо». Интервью агента Сафонова
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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