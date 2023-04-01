Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью «Спартака» с «Ахматом».

— «Спартак» наиграл на победу в матче с «Ахматом»?

— Да. Просто где-то подвела реализация, ну и шикарно сыграл Шелия. Кроме того, мне показалось, что все-таки в первом тайме надо было ставить пенальти в ворота гостей.

— Вы про эпизод с участием Семенова и Чернова?

— Да. про него. Думаю, там был фол. Но... Как говорится, я не на ВАРе сижу и не на наваре (улыбается). У нас арбитры по-разному трактуют одинаковые эпизоды. В итоге нулевая ничья. Игра забывается, а результат остается. Теперь красно-белые рискуют отпустить вперед и «Зенит», и «Ростов». А если ЦСКА завтра победит «Факел», то приблизится к красно-белым. Все довольно тревожно для команды Абаскаля. В таких встречах все-таки нужно дожимать и показывать характер. А рассказывать потом, что мы доминировали и все такое... «Динамо» тоже мячом владело, а как все закончилось?