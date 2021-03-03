Комментатор Казаков рассказал об уникальности Розанова

Журналист Илья Казаков отреагировал на новость о смерти комментатора Юрия Розанова.

«У Юры была удивительная речь. Которую невозможно было подделать, скопировать. Наверное, поэтому ему не подражали — старались, пробовали, но это было просто невозможно, — написал Казаков в Telegram-канале. — Он и писал так же, как говорил, совершенно индивидуально, со своими удивительными словечками.

Когда он был в ударе, его репортаж становится поэмой. Когда он работал без вдохновения, это просто было круто.

Если Бог дает человеку талант, то он требует в ответ, чтобы талант не был зарыт, чтобы реализовался во всей полноте.

Думаю, Юра свой талант комментатора раскрыл абсолютно.

Его можно было слушать всегда, чтобы он не комментировал.

Он жил этим, знал совершенно все.

Юра был фантастический комментатор.

А сегодня он стал легендарным».

С минуты молчания в память о Розанове начнутся предстоящие игры плей-офф КХЛ и все матчи 21-го тура российской премьер-лиги.