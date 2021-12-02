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Футболисты «Зенита» Вендел и Клаудиньо исполнили зажигательный танец

15:46
Клаудиньо и Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клаудиньо и Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Зенита» Вендел в своем Instagram выложил видео, на котром он танцует вместе с партнером по команде Клаудиньо. Бразильцы в ролике синхронно двигаются под музыку.

«Просто в ногу», — подписан ролик.

24-летний Вендел в этом сезоне провел 20 матчей за клуб, в которых забил 4 гола и отдал 1 передачу. Клаудиньо провел 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 передачи.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, опережая «Динамо» на 4 очка.

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Роман Шишов все материалы автора

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