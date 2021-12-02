Футболисты «Зенита» Вендел и Клаудиньо исполнили зажигательный танец
15:46
Полузащитник «Зенита» Вендел в своем Instagram выложил видео, на котром он танцует вместе с партнером по команде Клаудиньо. Бразильцы в ролике синхронно двигаются под музыку.
«Просто в ногу», — подписан ролик.
24-летний Вендел в этом сезоне провел 20 матчей за клуб, в которых забил 4 гола и отдал 1 передачу. Клаудиньо провел 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 передачи.
«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, опережая «Динамо» на 4 очка.
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