Футболисты «Уфы» прошли медосмотр в московской клинике

Футболисты «Уфы» прошли медицинское обследование в московской клинике, сообщает Instagram клуба.

12 января уфимцы отправятся на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 12 по 26 января на Кипре. Соперниками по контрольным матчам станут венгерский «Уйпешт» (18 января) и польский «Шленск» (25 января).

Второй сбор «Уфа» проведет вновь на Кипре (30 января — 11 февраля), третий сбор пройдет в Испании (16-28 февраля).