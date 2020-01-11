Футболисты «Уфы» прошли медосмотр в московской клинике
Футболисты «Уфы» прошли медицинское обследование в московской клинике, сообщает Instagram клуба.
12 января уфимцы отправятся на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 12 по 26 января на Кипре. Соперниками по контрольным матчам станут венгерский «Уйпешт» (18 января) и польский «Шленск» (25 января).
Второй сбор «Уфа» проведет вновь на Кипре (30 января — 11 февраля), третий сбор пройдет в Испании (16-28 февраля).
#прямосейчас Футболисты ФК «Уфа» проходят медосмотр! * Сегодня, 11 января, в центре спортивной медицины НАКФФ г. Москва игроки «Уфы» проходят традиционное предсезонное медицинское обследование * Накануне начала подготовки ко второй части сезона каждого игрока осматривают 6 различных специалистов. Также футболисты сдают анализы и проходят «тредмил-тест». За ходом обследования наблюдает врач команды Ильшат Жданов * Уже завтра, 12 января, наша команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в 2020 году, который пройдет с 12 по 26 января на Кипре.