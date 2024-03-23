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23 марта, 16:47

Футболисты «Динамо» сдадут кровь для пострадавших

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В пресс-службе «Динамо» ответили на запрос «СЭ» о том, планирует ли команда сдать кровь на нужды пострадавших во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Ранее футболисты сборной России посетили пункт сдачи крови.

«Да, в команде принято решение всем вместе сдать кровь для пострадавших во время вчерашней трагедии.

Наш главный врач уже связался с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА): как нам сказали, основная потребность в крови возникает в течение двух недель после случившегося, поэтому нас примут организованной группой», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

В пятницу, 22 марта, террористы устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным СК, погибли 133 человека.

Зарина Халимхонова

ФК Динамо (Москва)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
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Рубин – Ахмат
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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