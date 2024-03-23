Футболисты «Динамо» сдадут кровь для пострадавших

В пресс-службе «Динамо» ответили на запрос «СЭ» о том, планирует ли команда сдать кровь на нужды пострадавших во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Ранее футболисты сборной России посетили пункт сдачи крови.

«Да, в команде принято решение всем вместе сдать кровь для пострадавших во время вчерашней трагедии.

Наш главный врач уже связался с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА): как нам сказали, основная потребность в крови возникает в течение двух недель после случившегося, поэтому нас примут организованной группой», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

В пятницу, 22 марта, террористы устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным СК, погибли 133 человека.

Зарина Халимхонова