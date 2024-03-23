Камоцци выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«То, что произошло, — трагедия. Я выражаю свою солидарность со всем российским народом, который пострадал от этого террористического акта», — сказал Камоцци корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В пятницу, 22 марта, террористы устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным СК, погибли 115 человек.