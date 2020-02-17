Кокорин — в «Сочи»
16:05
Президент ПФК «Сочи» Борис Ротенберг сообщил корреспонденту «СЭ», что футболист «Зенита» Александр Кокорин переходит в черноморский клуб.
— Сегодня в Питере я встретился с руководством «Зенита», мы обсудили ситуацию. Совет директоров «Зенита» подтвердил договоренность об аренде до конца сезона, — сказал Ротенберг. (Константин Алексеев)
Борис Ротенберг: «У Кокорина есть мотивация вернуться на прежний уровень»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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