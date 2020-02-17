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Кокорин — в «Сочи»

16:05
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Президент ПФК «Сочи» Борис Ротенберг сообщил корреспонденту «СЭ», что футболист «Зенита» Александр Кокорин переходит в черноморский клуб.

— Сегодня в Питере я встретился с руководством «Зенита», мы обсудили ситуацию. Совет директоров «Зенита» подтвердил договоренность об аренде до конца сезона, — сказал Ротенберг. (Константин Алексеев)

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