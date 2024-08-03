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Футболист «Спартака» Бабич избежал серьезной травмы после матча с «Динамо»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич избежал серьезной травмы и готов принять участие в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», сообщает Sport24.

После первого тайма игры группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (3:0) 28-летний футболист был заменен на Никиту Чернова.

«Спартак» 5 августа на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 20.00 по местному времени.

В этом сезоне Бабич принял участие в трех матчах красно-белых во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
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