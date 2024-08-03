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Юрий Гаврилов: «У «Спартака» только одна задача — бороться за чемпионство»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о первых матчах красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» выиграл последние два матча. Проиграли «Оренбургу», возможно, из-за давления, с «Динамо» команда сыграла более собрано. Сейчас побеждают и дай бог, чтобы так же пошло. Как связи наиграются, тогда можно сказать о стабильной игре. В «Спартаке» задача только одна: бороться за чемпионское звание», — приводит слова Гаврилова Metaratings.ru.

В трех первых матчах сезона-2024/25 «Спартак» одержал две победы (над московским «Динамо» (3:0) и «Химками» (3:1)), а также потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2). Следующий матч команда проведет 5 августа на своем поле против «Крыльев Советов».

Источник: Metaratings.ru
Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
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Зенит – Ростов
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3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
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 - : -
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