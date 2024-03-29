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Сегодня, 13:25

Павлюченко считает «Динамо» фаворитом в матче против «Ростова»: «Они сильнее во всех компонентах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

Игра пройдет 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«Сегодня мне очень нравится «Динамо». Физически хорошо выглядят. За тройку они борются точно, поэтому считаю их фаворитом в этом матче. Думаю, они однозначно переиграют «Ростов», сегодня они сильнее во всех компонентах. Кроме того, играют дома, болельщиков приходит много. В этом сезоне «Динамо» — хорошая и крепкая команда. Если раньше к ним относились легко, то сегодня так уже не говорят. Потому что они доказали, что у них бойцовский коллектив», — сказал Павлюченко «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Ростов» располагается на десятой строчке (27 очков).

Матч первого круга завершился победой московской команды со счетом 2:1.

Роман Павлюченко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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