Печенин назвал приятными сравнения с полузащитником «Арсенала» Райсом за гол со штрафного

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин в разговоре с «СЭ» высказался о сравнениях с полузащитником «Арсенала» Декланом Райсом после гола со штрафного в матче 24-го тура РПЛ в ворота «Химок» (3:1).

«Он правша же. Тяжело сравнить. Конечно, видел эти голы. Красотища! Исполнение великолепное. Тем более в таком матче, когда у тебя всего две попытки и тебе надо, грубо говоря, из двух два забить. Топ-мастера играют на топ-уровне. Сравнения? Спасибо, раз сравнивают. Но это топ-мастер. Мне приятно», — сказал Печенин «СЭ».

Райс был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:0). 26-летний англичанин забил 2 гола, реализовав штрафные удары.