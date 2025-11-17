Кисляк — о матче со «Спартаком»: «Ощущения перед дерби чуть особенные»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что команда настроена на победу в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком». Он пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене».

«Ощущения перед дерби чуть особенные, чем перед другим матчем. Но еще много времени до этого. Конечно, 100 процентов настроены победить, настроены самым лучшим образом», — цитирует Кисляка ТАСС.

ЦСКА с 33 очками идет вторым в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» с 25 очками занимает шестое место.