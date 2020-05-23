«Контракт лежит дома. На память». Глушаков рассказал, как едва не перешел в ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что однажды чуть не стал игроком ЦСКА. Он отметил, что в 2011 году даже получил на руки контракт и общался с президентом клуба Евгением Гинером.

— ЦСКА выходил (на меня), в 2011 году, уже одна подпись осталась. У меня и сейчас контракт дома лежит. На память, — рассказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер». — Мы разговаривали, я с Гинером встречался. Я сказал: «Я подумаю». На тот момент мы с «Локомотивом» неплохо играли, и с Коусейру были хорошие отношения, и с Ольгой Юрьевной Смородской. Шли разговоры о контракте, и меня переподписали. Видимо, из-за того, что разговоры шли.

«Зенит» на меня выходил. «Анжи» тоже. Когда Хиддинк еще был в «Анжи», он меня хотел взять со всеми — с Денисовым, Это'О и так далее.