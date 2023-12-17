Фролов оценил выступление «Крыльев Советов» в первой части сезона РПЛ на твердую четверку

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о выступлении своей команды в первой части сезона РПЛ.

«На текущий момент оценил бы сезон «Крыльев» на твердую четверку. Могли в некоторых матчах сыграть лучше, но не сложилось. В целом все неплохо. На финальную часть сезона цель — как можно больше побеждать, по максимуму набирать очки. Что касается турнирного положения по итогам сезона, то будем стараться забраться как можно выше в таблице», — приводит слова вратаря Legalbet.

На счету 35-летнего Фролова в этом сезоне 2 игры в FONBET Кубке России.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).