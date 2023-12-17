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Сегодня, 14:20

Тикнизян назвал свою трансферную стоимость

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян раскрыл свою трансферную стоимость после обновления данных на Transfermarkt.

«У меня стоимость на сайте Transfermarkt стоит 7 миллионов евро — это по факту, но на самом деле моя трансферная стоимость — 500 тысяч евро», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

Ранее футболист рассказал о своем будущем в «Локомотиве».

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.

Вендел, Эдуард Сперцян и&nbsp;Александр Соболев. Падение «Зенита», триумф «Краснодара». На Transfermarkt изменились цены

Источник: РБ Спорт
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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Локомотив

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Александр Соболев

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