Тикнизян назвал свою трансферную стоимость
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян раскрыл свою трансферную стоимость после обновления данных на Transfermarkt.
«У меня стоимость на сайте Transfermarkt стоит 7 миллионов евро — это по факту, но на самом деле моя трансферная стоимость — 500 тысяч евро», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».
Ранее футболист рассказал о своем будущем в «Локомотиве».
В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.
Источник: РБ Спорт
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Квинси Промес
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