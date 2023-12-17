Быстров недоволен игрой «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что ему не нравится игра петербургского клуба в этом сезоне.

«Сергей Богданович Семак сейчас играет по гибридной схеме в пять центральных защитников. Мне это неинтересно, не нравится. Считаю, что «Зенит» должен играть по схеме 4—3—3. И под эту схему нужно набирать футболистов. Да и без нее команда нуждается в усилении. Как мы видим, с уходом Малкома стало намного хуже в атаке. Один Сергеев не справляется», — заявил Быстров RT.