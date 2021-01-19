«Фратрия» выступила с заявлением: фанаты против антиковидных паспортов

Фанаты «Спартака» сделали заявление о возможном введении антиковидных паспортов для посещения футбольных матчей.

«В прессе появилась информация о том, что власти Уфы планируют осуществлять запуск зрителей на футбольные матчи по прививочным паспортам или медицинским справкам.

Мы считаем, что такая инициатива не может быть одобрена и использована в цивилизованном обществе.

Сегрегация общества и болельщиков по принципу перенесенных или не перенесенных заболеваний может привести к серьезным последствиям.

Мы считаем, что нельзя делить людей и предоставлять те или иные блага и преференции тем, кто чем-то переболел или был от чего-то привит. В таком случае мы рискуем дойти до абсурдных ситуаций с предматчевыми диспансеризациями болельщиков, желающих попасть на футбол.

В очередной раз мы наблюдаем как самые необдуманные, а порой и абсурдные инновации в первую очередь испытываются именно на любителях футбола, что в свою очередь также вызывает у нас недоумение», — говорится в заявлении «Фратрии».

Ранее председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» рассказал, что в Башкирии появятся антиковидные паспорта. Их обладатели смогут посещать массовые мероприятия без ограничений по социальной дистанции.