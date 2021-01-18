В «Уфе» будут пускать на стадион болельщиков с «антиковидным паспортом»

Глава Общественной палаты Башкирии и председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» рассказал, что в Республике появятся антиковидные паспорта. Их обладатели смогут посещать массовые мероприятия без ограничений по социальной дистанции.

— Первыми из всех регионов России вводим антиковидные паспорта, — сказал «СЭ» Мурзагулов. — Есть большое количество людей, которые либо переболели, либо сделали прививку, любо сделают ее в ближайшее время, так как начинается массовая вакцинация. Почему они тогда должны сидеть дома, а не ходить, скажем, на футбол? Это начинает работать с 5 февраля. Теоретически, если к ближайшему домашнему матчу с «Уралом» наберется большое количество любителей футбола с антителами, то может быть хоть полный стадион. Это касается любых массовых мероприятий в Республике.

Единственное: болельщикам все равно придется сидеть на трибунах в масках. Это федеральный норматив, мы его не можем отменить.

(Севастиан Терлецкий)