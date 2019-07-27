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"Фратрия" - "Спартаку": "Унылое зрелище. Позор в Саранске"

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Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" назвало позором поражение красно-белых в матче третьего тура РПЛ от "Тамбова" (0:2).

"Унылое зрелище продемонстрировал сегодня "Спартак". Заслуженное поражение от дебютанта премьер-лиги "Тамбова" со счетом 0:2. Даже 4 штанги/перекладины и 2 пенальти, которые пропустил Вилков, не могут быть оправданием для позора в Саранске! Трибуне спасибо за поддержку!" – написано в Twitter "Фратрии".

 

Тамбов - Спартак

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