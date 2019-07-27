"Фратрия" - "Спартаку": "Унылое зрелище. Позор в Саранске"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" назвало позором поражение красно-белых в матче третьего тура РПЛ от "Тамбова" (0:2).

"Унылое зрелище продемонстрировал сегодня "Спартак". Заслуженное поражение от дебютанта премьер-лиги "Тамбова" со счетом 0:2. Даже 4 штанги/перекладины и 2 пенальти, которые пропустил Вилков, не могут быть оправданием для позора в Саранске! Трибуне спасибо за поддержку!" – написано в Twitter "Фратрии".

Унылое зрелище продемонстрировал сегодня #Спартак. Заслуженное поражение от дебютанта премьер-лиги "Тамбова" со счетом 0:2.



Даже 4 штанги/перекладины и 2 пенальти, которые пропустил Вилков, не могут быть оправданием для позора в Саранске!



Трибуне спасибо за поддержку! pic.twitter.com/fzlf3sqUHE — Фратрия (@fratria) July 27, 2019

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