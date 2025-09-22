«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало победу над «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

Победу красно-белым принес дубль Манфреда Угальде, который вышел на замену после первого тайма.

«Угальде решала! Во втором тайме «Спартак» переломил игру, Манфред оформил дубль — 2:1. Идем в таблице вверх», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Фратрии».

«Спартак» с 15 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 9 матчей. В следующем туре команда Деяна Станковича на своем поле примет «Пари НН». Игра состоится 28 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.