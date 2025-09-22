«Сочи» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ начнется в 19.00 мск
«Сочи» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 22 сентября
«Сочи» и ЦСКА сыграют в 9-м туре чемпионата России в понедельник, 22 сентября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Сочи» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
По итогам 8 туров премьер-лиги команда из Сочи набрала 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. Армейцы с 15 баллами располагаются на пятой строчке в чемпионате России.
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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