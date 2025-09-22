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22 сентября 2025, 10:15

«Сочи» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ начнется в 19.00 мск

«Сочи» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин, главный тренер ФК «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

«Сочи» и ЦСКА сыграют в 9-м туре чемпионата России в понедельник, 22 сентября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
22 сентября 2025, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:3
ЦСКА

Следить за ключевыми событиями противостояния «Сочи» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 8 туров премьер-лиги команда из Сочи набрала 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. Армейцы с 15 баллами располагаются на пятой строчке в чемпионате России.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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