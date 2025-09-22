«Сочи» и ЦСКА сыграют в 9-м туре чемпионата России в понедельник, 22 сентября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

22 сентября 2025, 19:00. Фишт (Сочи)

Следить за ключевыми событиями противостояния «Сочи» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 8 туров премьер-лиги команда из Сочи набрала 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. Армейцы с 15 баллами располагаются на пятой строчке в чемпионате России.

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