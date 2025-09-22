Артема Дзюбу внесли в базу «Миротворца»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба внесен в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

Причины включения 37-летнего футболиста не уточняются.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне он провел девять матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Дзюба играл в «Локомотиве», турецком «Адана Демирспор», «Зените», тульском «Арсенале», «Ростове», «Спартаке» и «Томи».

В августе в базу «Миротворца» внесли полузащитников ЦСКА Кирилла Глебова и Матвея Кисляка.

Сайт «Миротворец» публикует данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В России признан экстремистским и заблокирован.