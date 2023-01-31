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Франко Камоцци: «Малком и Промес — футболисты уровня команд Лиги чемпионов, но не уровня топ-клубов Европы»

Алина Савинова
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса и форварда «Зенита» Малкома.

«Промес и Малком два талантливых, но разных игрока. Они оба прирожденные вингеры, и в настоящее время они играют больше в центре поля. Между ними нет большой разницы, вопрос в том, что требует тренер. Исходя из этого, человек выбирает лучший для себя вариант. Чтобы играть в топовом европейском клубе, нужно выступать в более сильном чемпионате, чем РПЛ. Малком и Промес — футболисты уровня команд Лиги чемпионов, как «Зенит» и «Спартак», но не уровня топ-клубов Европы», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Промес и Малком являются лучшими снайперами «Спартака» и «Зенита» соответственно в чемпионате России сезона-2022/23. В текущем сезоне голландский футболист забил 17 голов, на счету бразильца — 15 забитых мячей.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-malkom-i-promes-futbolisty-urovnya-komand-lch-kak-zenit-i-spartak-no-ne-urovnya-top-klubov-evropy-224147/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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