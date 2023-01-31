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Сегодня, 15:23

Защитник «Факела» Дашаев в ближайшее время может стать игроком «Волги»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Аслан Дашаев согласился на переход в ульяновскую «Волгу», сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, клуб из Воронежа не рассчитывает на Дашаева как на игрока основного состава и готов отпустить футболиста бесплатно.

Также в защитнике была заинтересована «Уфа». Но, по информации Metaratings.ru, «Волга» параллельно вела переговоры с футболистом и оказалась более убедительной. Дашаев должен подписать контракт с волжанами на полтора года, при этом в нем будет пункт о досрочном разрыве соглашения в случае вылета ульяновской команды из первой лиги.

В текущем сезоне чемпионата России 33-летний защитник провел 8 матчей в составе «Факела» и забил 2 гола.

«Волга» на данный момент занимает 17-ю позицию в первой лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-fakela-dashaev-blizok-k-perekhodu-v-ulyanovskuyu-volgu-224152/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
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1.70

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Ф2(-1.5)

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1.85
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Факел (Воронеж)
Аслан Дашаев
0
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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