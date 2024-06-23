«РБ Спорт»: «Спартак» подал документы для оформления новой рабочей визы Промесу
«Спартак» подал документы для оформления новой рабочей визы нападающему Квинси Промесу, сообщает «РБ Спорт».
Срок действия старой визы истек вместе с действием контракта 32-летнего голландца.
14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто.
Промес вернулся в московский клуб с 2021 года. В предыдущем сезоне он провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
Источник: «РБ Спорт»
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