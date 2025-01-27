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Веркаутерен — о возможном возвращении Тедеско в Россию: «Мы всегда позитивно отзывались о работе здесь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении Доменико Тедеско в Россию после отставки из сборной Бельгии.

«Конечно, всегда сложно работать в другой команде в России после «Спартака». В личных разговорах с Доменико мы оба всегда позитивно отзывались о работе в России. Ему нравилось работать в «Спартаке». Отсутствие еврокубков? Далеко не все клубы Европы выступают в международных турнирах. Думаю, играть в еврокубках хорошо, но некоторые команды испытывают проблемы в чемпионатах, совмещая турниры. Поэтому, не думаю, что это ключевой фактор», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Франк Веркаутерен
Доменико Тедеско
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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