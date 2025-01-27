Веркаутерен — о возможном возвращении Тедеско в Россию: «Мы всегда позитивно отзывались о работе здесь»

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении Доменико Тедеско в Россию после отставки из сборной Бельгии.

«Конечно, всегда сложно работать в другой команде в России после «Спартака». В личных разговорах с Доменико мы оба всегда позитивно отзывались о работе в России. Ему нравилось работать в «Спартаке». Отсутствие еврокубков? Далеко не все клубы Европы выступают в международных турнирах. Думаю, играть в еврокубках хорошо, но некоторые команды испытывают проблемы в чемпионатах, совмещая турниры. Поэтому, не думаю, что это ключевой фактор», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».