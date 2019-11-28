Франциско Лима приехал в Москву и посетит матч «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Франциско Лима, который теперь тренирует с Бразилии, приехал в Москву. По информации «СЭ», он побывал на игре красно-зеленых с «Байером» (0:2) и планирует посетить матч с «Динамо». Это частный визит, который не связан с какими-то клубными мероприятиями.

Сегодня же бразилец приехал на базу команды в Баковку, где пообщался с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

В состава «Локомотива» Лима стал чемпионом России в 2004 году, а также выиграл Суперкубок России в 2005 году. Летом 2006-го перешел в «Динамо», но уже через несколько месяцев разорвал контракт.