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Сегодня, 08:26

«Чемпионат»: АПЛ заблокировала переход Кордобы из «Краснодара» в «Фулхэм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не перейдет в «Фулхэм», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, переход 30-летнего колумбийца заблокировала АПЛ. Руководство лиги все еще выступает против сделок с российскими клубами.

22 января Evening Standard сообщал, что лондонский клуб хочет арендовать Кордобу у «Краснодара» до конца сезона с правом выкупа за 8,2 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
ФК Фулхэм
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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