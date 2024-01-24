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Смолов: «Сборы с Личкой входят в топ-2 самых тяжелых в карьере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о сборах под руководством главного тренера команды Марцела Лички.

«На первом сборе всегда большие нагрузки, но стоит отметить, что у Марцела они сверхбольшие. Самое главное, что никто не получил повреждений и удалось добиться победы. Самые тяжелые в моей карьере? Они точно входят в топ-2. Все-таки отдам пальму первенства Андрею Николаевичу Кобелеву. У него было очень много бега без мяча, и это были мои первые сборы с основой. Было очень сложно», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

23 января бело-голубые обыграли словацкий «Слован» со счетом 2:1 в товарищеском матче. Следующую игру команда Лички проведет 25 января с «Аль-Вакрой».

46-летний чешский тренер возглавляет «Динамо» с июня 2023 года.

Источник: ФК Динамо
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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