Форвард «Локомотива» Камано открыл счет в матче с «Динамо» на 27-й секунде встречи
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:0.
Гвинеец забил ударом головой на 27-й секунде после подачи Дмитрия Живоглядова в штрафную бело-голубых.
26-летний Камано забил второй гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
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|
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|23.10
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