Заболотный: «Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оценил важность предстоящего матча со «Спартаком» в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

«Когда выходишь против такого соперника как «Спартак», матч приобретает особое значение. Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби. Но на предыдущий вопрос я отвечал как человек, который хочет видеть ЦСКА только на самых высоких местах. Если брать наш предстоящий матч, то накал точно будет максимально высокий. Безусловно, одна из важнейших игр сезона», — приводит пресс-служба клуба слова Заболотного.

Матч между командами пройдет 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Спартак» на данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 38 баллами. У ЦСКА 37 очков и шестая позиция.