Форвард «Ахмата» Кардосо перешел в аренду в китайский «Хэнань»
Нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо на правах аренды перешел в китайский «Хэнань», сообщает пресс-служба грозненцев.
Соглашение рассчитано до конца 2025 года.
26-летний бразилец присоединился к «Ахмату» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.
Контракт Кардосо с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: ФК «Ахмат»
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|14:00
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|2.03
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|
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