Форвард «Ахмата» Кардосо перешел в аренду в китайский «Хэнань»

Нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо на правах аренды перешел в китайский «Хэнань», сообщает пресс-служба грозненцев.

Соглашение рассчитано до конца 2025 года.

26-летний бразилец присоединился к «Ахмату» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Контракт Кардосо с клубом рассчитан до лета 2028 года.