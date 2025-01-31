Агент Солари: «Пабло не вылетел в Москву, переговоры между клубами продолжаются»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Спартак».

В СМИ заявили, что 23-летний аргентинец вылетел в Москву для прохождения медосмотра.

«Солари на данные момент не вылетел в Москву. Он сейчас в Аргентине, тренируется. Переговоры между клубами продолжаются», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 миллионов евро.