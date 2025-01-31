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Сегодня, 12:19

Нигматуллин — о возможном уходе Помазуна из ЦСКА: «Там он не является даже вторым вариантом на роль вратаря»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак». По информации источника, красно-белые заплатят за 28-летнего вратаря 1,5 миллиона евро. Также частью сделки может стать 18-летний полузащитник «Спартака» Артем Пономарчук, который перейдет в ЦСКА.

«Конечно, он переходит в «Спартак» не на роль основного вратаря потому, что у команды есть Максименко, а Александр сейчас — это один из лучших вратарей в России. Но отличия от армейской команды все же будут, ведь в «Спартаке» на него будут рассчитывать как на второго вратаря, который будет выходить в кубковых матчах и способного, при необходимости, подменить Александра. В ЦСКА же до сих пор играет Акинфеев, а подменяет его Тороп, так что там он не является даже вторым вариантом на роль вратаря. Плюс, стоит отметить, что у Ильи с клубом были какие-то терки, с чем и связаны его постоянные скандальные истории, в том числе и с отчислением из команды», — сказал Нигматуллин «СЭ».

28-летний Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль. Ранее вратарь на протяжении четырех сезонов на правах аренды выступал за «Урал».

Денис Сафронов

Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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