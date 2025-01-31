Нигматуллин — о возможном уходе Помазуна из ЦСКА: «Там он не является даже вторым вариантом на роль вратаря»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак». По информации источника, красно-белые заплатят за 28-летнего вратаря 1,5 миллиона евро. Также частью сделки может стать 18-летний полузащитник «Спартака» Артем Пономарчук, который перейдет в ЦСКА.

«Конечно, он переходит в «Спартак» не на роль основного вратаря потому, что у команды есть Максименко, а Александр сейчас — это один из лучших вратарей в России. Но отличия от армейской команды все же будут, ведь в «Спартаке» на него будут рассчитывать как на второго вратаря, который будет выходить в кубковых матчах и способного, при необходимости, подменить Александра. В ЦСКА же до сих пор играет Акинфеев, а подменяет его Тороп, так что там он не является даже вторым вариантом на роль вратаря. Плюс, стоит отметить, что у Ильи с клубом были какие-то терки, с чем и связаны его постоянные скандальные истории, в том числе и с отчислением из команды», — сказал Нигматуллин «СЭ».

28-летний Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль. Ранее вратарь на протяжении четырех сезонов на правах аренды выступал за «Урал».

Денис Сафронов