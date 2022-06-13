Генеральный директор «Зенита» отреагировал на информацию, что форму клубу будет шить киргизская компания

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что спортивную форму для питерцев сошьет киргизская компания.

«Это не соответствует действительности», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее глава Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков сообщил, что экипировку для футболистов санкт-петербургского «Зенита» будет шить киргизская компания «Дом спортивной моды Bigser Sport».