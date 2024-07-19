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Сегодня, 09:42

Виллиам рассказал, кто будут главными конкурентами «Зенита» в новом сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о главных конкурентах клуба в новом сезоне.

— Цели на сезон — как обычно, бороться за самые высокие места, — приводит слова Виллиама Sport24. — Конечно, у «Зенита» в последние годы такая традиция. Мы будем бороться для этого.

— А кто главный конкурент, на ваш взгляд?

— Все московские клубы. Есть «Краснодар», который в Суперкубке показал очень хороший футбол. Чемпионат России очень сложный, и каждый год меняются конкуренты, но главное — что мы будем бороться.

Чемпионат России стартует 20 июля. В 1-м туре «Зенит» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

Источник: Sport24
ФК Зенит
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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