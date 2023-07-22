Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:08

Фомин заявил, что пока не думает о продлении контракта с «Динамо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос, планирует ли продлевать контракт с московским клубом.

«У меня еще два года контракта, даже не задумывался об этом. Продление? Пока мне нечего сказать, еще два года, это долгий срок. У нас есть ребята, у которых остался год контракта, думаю, что вот это уже момент для разговора. Но у меня еще долгий контракт, я не думаю об этом», — приводит ТАСС слова Фомина.

Также игрок заявил, что на данный момент сконцентрирован на выступлении в чемпионате России.

«Я сейчас про сборную не думаю. Начали чемпионат, у нас новый тренер, нужно тут играть и приносить пользу. А дальше уже будет так, как будет. Я думаю, что у нас [в «Динамо»] сегодня все есть, чтобы быть успешными и играть в хороший футбол, поэтому я думаю, что все будет в порядке», — добавил он.

Фомин выступает за бело-голубых с 2020 года. Всего 26-летний футболист провел 105 матчей в составе «Динамо», в которых забил 24 гола и сделал 12 результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».

Источник: https://tass.ru/sport/18337525
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Можно ли лишить Исинбаеву места в МОК? Почему это глупо
Жоау Феликс разругался с «Атлетико», Симеоне и фанатами. Все ради мечты о «Барселоне»
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Дьяков: «Качество игры у «Динамо» осталось на уровне прошлого сезона»
Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: «Зенит» может проиграть чемпионство только сам себе»
«Родной клуб за рубль не продают!» Трошечкин — о Фернандесе, уходе из «Ахмата» и Юране
Кечинов считает, что «Спартаку стоит быть внимательным в матче с «Оренбургом»: «Они много кому крови подпортили»
«Урал» — ЦСКА: Бегич и Чалов сыграют с первых минут, Бикфалви и Обляков вне заявки
Павлюченко — о матче первого тура РПЛ: «Спартак» станет чемпионом. У «Оренбурга» нет шансов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: «Зенит» может проиграть чемпионство только сам себе»

Абаскаль — о жесте Соболева в дерби с ЦСКА: «Я сказал ему, что второго шанса у него не будет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости