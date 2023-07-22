Фомин заявил, что пока не думает о продлении контракта с «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос, планирует ли продлевать контракт с московским клубом.
«У меня еще два года контракта, даже не задумывался об этом. Продление? Пока мне нечего сказать, еще два года, это долгий срок. У нас есть ребята, у которых остался год контракта, думаю, что вот это уже момент для разговора. Но у меня еще долгий контракт, я не думаю об этом», — приводит ТАСС слова Фомина.
Также игрок заявил, что на данный момент сконцентрирован на выступлении в чемпионате России.
«Я сейчас про сборную не думаю. Начали чемпионат, у нас новый тренер, нужно тут играть и приносить пользу. А дальше уже будет так, как будет. Я думаю, что у нас [в «Динамо»] сегодня все есть, чтобы быть успешными и играть в хороший футбол, поэтому я думаю, что все будет в порядке», — добавил он.
Фомин выступает за бело-голубых с 2020 года. Всего 26-летний футболист провел 105 матчей в составе «Динамо», в которых забил 24 гола и сделал 12 результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до конца сезона-2024/25.
В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».
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|И
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|+/-
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1
|Краснодар
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|3-1
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1