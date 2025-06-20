Николич — об уходе из ЦСКА: «Было несколько волшебных слов от людей из АЕК»

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о причинах ухода из московского клуба.

45-летний серб покинул команду 9 июня, а через несколько дней было объявлено о его назначении в греческий АЕК.

«ЦСКА был отличной командой, где я завел друзей. Я налаживал контакты во всех командах, в которых работал. Было несколько волшебных слов от людей из АЕК. Самую большую роль сыграл хороший проект, амбиции, позитивная энергия, которую они мне дали, четкие цели, и я захотел быть частью проекта», — приводит Telegraf слова Николича.

Сербский специалист возглавлял ЦСКА с июня 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. После ухода Николича из ЦСКА новым главным тренером московской команды стал швейцарец Фабио Челестини.