Филипп и Нойштедтер попали в заявку «Динамо» на матч с «Тамбовом»
«Динамо» прибыло в Саранск на матч 7-го тура чемпионата России против «Тамбова», информируент пресс-служба москвичей. В заявку столичной команды попал новичок, форвард Максимилиан Филипп.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — Лещук, Седов;
защитники — Паршивлюк, Морозов, Плиев, Рыков, Рауш, Шунич, Евгеньев, Ордец;
полузащитники — Жоаозиньо, Юсупов, Каборе, Кардозу, Шиманьски, Нойштедтер;
нападающие — Панченко, Шейдаев, Нжи, Грулев, Филипп.
??#Динамо прибыло в Саранск? В составе делегации 2??1?? футболист: Лещук, Седов (вратари), Паршивлюк, Панченко, Плиев, Шейдаев, Кардозу, Жоаозиньо, Рыков, Юсупов, Рауш, Морозов, Каборе, Н'Жи, Шиманьски, Шунич, Евгеньев, Грулёв, Филипп, Нойштедтер, Ордец ?? #твоякоманДа pic.twitter.com/TOjLWva3Bz— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 23, 2019
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