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Филипп и Нойштедтер попали в заявку «Динамо» на матч с «Тамбовом»

19:36
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«Динамо» прибыло в Саранск на матч 7-го тура чемпионата России против «Тамбова», информируент пресс-служба москвичей. В заявку столичной команды попал новичок, форвард Максимилиан Филипп.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Лещук, Седов;

защитники — Паршивлюк, Морозов, Плиев, Рыков, Рауш, Шунич, Евгеньев, Ордец;

полузащитники — Жоаозиньо, Юсупов, Каборе, Кардозу, Шиманьски, Нойштедтер;

нападающие — Панченко, Шейдаев, Нжи, Грулев, Филипп.

Чемпионат России: новости и статьи, обзоры, календарь игр, турнирная таблица

Тамбов — Динамо

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